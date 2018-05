Hof: Levenslang en tbs voor Lucia de B.

De Haagse verpleegkundige heeft ook tbs gekregen, omdat "een levenslange gevangenisstraf, gezien de mogelijkheid dat De B. na eventuele gratie onbehandeld weer in de samenleving terugkeert, onvoldoende waarborgen biedt", zo oordeelde het hof.

Toerekeningsvatbaar

Volgens deskundigen van de justitiële observatiekliniek Pieter Baan Centrum is Lucia de B. volledig toerekeningsvatbaar. Weliswaar hebben zij een persoonlijkheidsstoornis bij de vrouw geconstateerd, maar dat bood onvoldoende basis voor een advies tot tbs.

Bovendien heeft De B. stelselmatig ontkend dat zij de hand heeft gehad in de dood van een van de patiënten. De gedragskundigen zijn er mede daardoor niet in geslaagd diepgaand in de persoonlijkheid van de vrouw door te dringen.

Niet gedaan

Nadat het hof uitvoerig had betoogd dat de 42-jarige vrouw schuldig is aan de dood van baby Amber, stond de vrouw op, barstte in tranen uit en gaf te kennen de zaal te willen verlaten. "Ik hoef dit niet te horen, ik heb dit niet gedaan", zei Lucia.

Met de uitspraak volgt het hof het Openbaar Ministerie die levenslange gevangenisstraf heeft geëist. Het hof gaat hierin verder dan de rechtbank in Den Haag, die Lucia in maart vorig jaar veroordeelde tot levenslang voor vier moorden en drie moordpogingen.

Moord

Het hof verklaarde bewezen dat De B. vier kinderen in het Haagse Juliana Kinderziekenhuis heeft vermoord en driemaal daar een poging toe heeft gedaan. De kinderen waren 0 tot 6 jaar oud. De moord op drie bejaarden, in het Rode Kruis Ziekenhuis en het Leyenburgziekenhuis, eveneens in Den Haag, acht het hof ook bewezen.

Volgens het college is De B. "uiterst geraffineerd, planmatig, meedogenloos en vastbesloten" te werk gegaan. Ze koos opzettelijk ernstig zieken, wier levensverwachting betrekkelijk gering was. Daardoor zou een plotselinge dood minder opvallen.

Het hof sluit zelfs niet uit dat De B. met opzet de verpleging is ingegaan, om aldus te kunnen toegeven aan haar morbide neigingen.