In Japan is de inzet van de 'zelfverdedigingskrachten' buiten de landsgrenzen omstreden. Analisten vrezen dat Japanse militairen in Irak in situaties komen waarin ze in strijd met de pacifistische grondwet zouden moeten handelen.

De Japanse regering zoekt momenteel naar politieke steun voor een verlenging van de aanwezigheid van de Japanse troepen in Irak. Japan heeft 550 militairen in zuid-Irak gelegerd, vlakbij het Nederlandse contingent.