Belgische agent mag wapen gebruiken in Nederland

Dat is door de drie Benelux-landen dinsdagochtend afgesproken in een verdrag voor politiesamenwerking, dat na goedkeuring door de parlementen nog na de zomer van kracht moet worden. Het verdrag voorziet er ook in dat de drie landen in het geval van grote rampen, rellen of demonstraties een beroep kunnen doen op elkaars politiekorpsen. Verder krijgt de politie in de drie landen rechtstreeks toegang tot de nationale kentekenregisters om overtreders sneller op te sporen.

Namens Nederland is het verdrag ondertekend door de ministers Remkes (Binnenlandse Zaken), Donner (Justitie) en Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie). Volgens de laatste kan bijvoorbeeld de Belgische politie in de toekomst ook op eigen initiatief vlak over de Nederlandse grens illegalen aanhouden, als deze Belgiƫ willen verlaten. "Daardoor kunnen we de illegale migratie ook beter bestrijden", aldus de bewindsvrouwe.

Acties

Volgens zowel Remkes als Donner geeft het verdrag de politie meer rechtszekerheid bij grensoverschrijdende acties. "De politiekorpsen, zeker in de grensregio's, juichen dit ook sterk toe", aldus Remkes. "Als burgemeester Leers van Maastricht een grote actie wil houden op woonwagenkamp Vinkenslag kan hij nu meteen een beroep doen op de Belgische politie, die ook zelf kan ingrijpen als mensen de grens over vluchten. Dat is vooruitgang."

Regels

Grote verschil met de bestaande regels, vastgelegd in het oude Verdrag van Schengen, is dat de afspraken gelden voor het hele grondgebied van de Benelux en dat er ook geen beperking meer is in tijd. In het verleden kon een agent uit de ene lidstaat verdachten tot maximaal tien kilometer over de grens achtervolgen. Ook mocht over de grens maximaal 45 minuten een wapen gedragen worden. Die beperkingen verdwijnen nu.

Verder moet de politie in de toekomst niet meer eerst melden dat zij over de grens actief wil zijn. Zodra een patrouille de grens oversteekt, hoeft pas contact plaats te vinden met de politie in het buurland. Dat levert volgens alle bewindslieden tijdswinst op. "Het kon ook niet langer zo zijn dat burgers vrij de grens over mogen en de politie bij diezelfde grens moet stoppen", aldus de Luxemburgse minister van Justitie en gastheer van de ondertekeningssessie, Frieden.