Vele doden door zware aardbeving in Afghanistan

De aardbeving vond maandagavond plaats, maar in de nacht volgden enkele flinke naschokken. Ook dinsdagochtend is een beving gevoeld. Een woordvoerder van het Afghaanse ministerie van Defensie zei dat er 4000 gewonden zijn gevallen en dat zeker 1500 huizen zijn verwoest.

De slachtoffers vielen in het gebied rond Nahrin en Burqa, in de provincie Baghlan

Begin maart dit jaar had er ook al een aardbeving plaats in Afghanistan. Er vielen toen zeventig doden bij een kracht van 6,7 op de schaal van Richter. Er zijn de afgelopen jaren minstens 10.000 mensen in Afghanistan om het leven gekomen bij aardbevingen in met name de provincies Takhar en Badakhshan in het noordoosten.