Minister Donner hoeft niet weg om tbs-beleid

Indiener van de motie Eerdmans (LPF) noemde het beleid "gokken met mensenlevens". De samenleving is volgens hem "geen proeftuin". Wolfsen sloot zich namens de PvdA aan bij de motie. Na enig trekken door Kamerleden van andere partijen, bleek dat de PvdA ook het vertrouwen in minister Donner opzegde, net zoals LPF eerder op de dag al had gedaan.

Overboord

Eerdmans had al aangekondigd het vertrouwen in minister Donner op te zeggen als die donderdagmiddag tijdens een debat niet het hele tbs-stelsel overboord zou gooien. De toezeggingen die Donner heeft gedaan zijn onvoldoende, vindt de LPF. De PvdA is het daarmee niet eens maar steunt de motie toch.

Wolfsen is wel te spreken over de wijzigingen in het tbs-beleid die Donner heeft aangekondigd maar de bewindsman had die een jaar geleden al moeten uitvoeren.

Door de motie van LPF te ondersteunen, keurt de PvdA ook de verbeteringen af die Donner heeft aangekondigd, zei de bewindsman na afloop van het debat. Het speet hem dat de PvdA "op dit punt zulk vreemd stemgedrag vertoont". Voor Eerdmans toonde hij meer begrip, omdat de LPF van meet af aan heeft laten blijken dat die een compleet ander tbs-systeem wil.

Vertrouwen

Voor Wolfsen is de vertrouwensbreuk tussen zijn partij en de minister van Justitie niet definitief. "Het vertrouwen komt weer te voet", zei hij na afloop van de stemming.

Ook de andere partijen in de Tweede Kamer uitten donderdag felle kritiek op de gang van zaken rondom de ontvoering van een 13-jarig meisje uit Eibergen door een voortvluchtige tbs'er. Zij namen evenwel genoegen met de uitleg die Donner gaf en de toezeggingen die hij deed. De bewindsman erkende donderdag dat er fouten zijn gemaakt, en dat de ontvoering van het meisje misschien voorkomen had kunnen worden.