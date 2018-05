Rel tussen Van Gogh en Jahjah

De aanval deed Van Gogh zaterdag 10 minuten voor aanvang van de derde ronde van het debat. Hij had toen net van de organisatie te horen gekregen dat Jahjah hem niet accepteerde als voorzitter van de discussie, aldus Van Gogh. Daarop trok de interviewer zich terug, "omdat ik vind dat het debat boven de voorzitter moet staan. Ik heb toen alleen de eerste twee rondes geleid en de derde waarbij Jajah en D66-leider Dittrich zou optreden, zou journalist Yoeri Albrecht op zich nemen.''

Voordat Van Gogh afzwaaide, gaf hij het publiek wel even een toelichting op het feit dat hij afhaakte. "Ik zei dat ik het raar vond dat de pooier van de profeet met Allah aan zijn kant en een paar indrukwekkende lijfwachten niet aan de discussie mee wilde doen als ik die zou leiden'', aldus Van Gogh. Daarop verliet Jahjah de zaal en bleef onder anderen Dittrich verbouwereerd achter. De politicus reageerde ontstemd op het incident, evenals de helft van de aanwezigen in de Stadsschouwburg. Dittrich: "ik vind het onbeschoft wat Van Gogh deed.''

Terwijl Jajah wegliep, riep de interviewer hem nog na dat "Allah het beter weet''. Buiten ontstond een emotinele sfeer met wat duw- en trekwerk. Albrecht probeerde daar Jahjah tevergeefs terug te halen, maar er werden teksten geroepen als "we pikken het niet langer van dat varken''.

"Het stoort mij dat Van Gogh het altijd heeft over de vrije meningsuiting en dan toch dit verzoorzaakt. Dat iemand in zijn eentje zo'n avond kan verspesten'', reageerde Dittrich. Van Gogh werd door de organisatie aangeboden per taxi naar huis te gaan, maar hij pakte de fiets. "Jahjah is de grote nagel aan de doodskist van de vrije meningsuiting en die moet bestreden worden. Ik wil zeggen wat ik vind'', aldus Van Gogh.

Albrecht, mede-organisator van de debatten van Happy Chaos, zei in een reactie dat maar weer duidelijk is geworden hoe emotioneel het onderwerp religie is: "Zodra meningen tegenover elkaar komen te staan, wordt het bijna onmogelijk een goed gesprek te voeren. Tegelijkertijd zie je daaraan het belang om het debat juist wel te voeren.'' Jahjah was niet bereikbaar voor commentaar.