Laetitia: Dutroux genoot van pijnlijke verkrachting

De nu 22-jarige jonge vrouw vertelde de jury en rechters hoe zein 1996 door Dutroux was ontvoerd en verkracht. Dutroux had haar opstraat bij de keel gegrepen, opgetild en in een bestelwagen gelegd."Hij wilde onder meer weten wat mijn naam was en of ik alvriendjes had gehad. Hij zei dat hij me mooi vond."

In de bestelwagen kreeg Laetitia al slaappillen. "Toen ikwakker werd, lag ik onderin een stapelbed vastgeketend, met mijnonderbeen aan het trapladdertje." Het meisje dommelde steeds in.Ondertussen verkrachtte Dutroux haar, zei ze.

Sabine

Op dezelfde kamer stelde Dutroux haar Sabine voor, die toen alruim zeventig dagen gevangen was gehouden. "Daarna moest Sabinevan Marc Dutroux, zonder hemdje, onder het dakraam gaan zonnen,zogenaamd om vitamines op te slaan", zei Laetitia.De meisjes zijn later samen opgesloten in de kelder van het huisin Marcinelle bij Charleroi. Enkele dagen later heeft de politiehen daar bevrijd, op aanwijzing van Dutroux zelf.

De hoofdverdachte vroeg na de getuigenis van Laetitia het woorden bood zijn excuses aan. "Ik besef het kwaad dat ik hebaangericht en ik wil daarom mijn meest oprechte excuses aanbiedenaan deze twee slachtoffers", zei de verdachte.

Sabine en Laetitia reageerden onthutst. "Om het grof te zeggen,hij kan met zijn excuses creperen", schreeuwde Sabinegeƫmotioneerd door de zaal. Ze vroegen de rechters om Dutroux telaten zwijgen. Voorzitter Goux van het Hof vroeg hem daarop zijnmond te houden, wat gebeurde.

Te laat

Ook Dutroux' toenmalige vrouw Michelle Martin bood Laetitiaexcuus aan, net als ze maandag deed bij Sabine: "Ik ben er mij vanbewust dat ik u heel veel pijn gedaan heb en ik wil u daar mijnspijt over betuigen", zei Martin. Laetitia onderbrak haar. "Ikwil niet naar uw spijt luisteren. Het is nu te laat. Ik heb nietsmeer te zeggen." Daarop was Michelle Martin sprakeloos.