Dat blijkt uit nieuwe gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), zo verklaarde onderzoekster H. Molnár-in 't Veld dinsdag.

Gemiddeld waren Nederlanders in 2000 per dag in totaal een uur kwijt in het verkeer. In die zestig minuten werd dagelijks zo'n kilometer overbrugd per auto, fiets of openbaar vervoer.