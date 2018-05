Politie stuit op grote hoeveelheid kinderporno

De politie kwam de man op twee manieren op het spoor. Allereerst kwamen er via de politie in Flevoland twee aangiften binnen van jongens onder de zestien jaar, die via internet door de man benaderd waren om te poseren voor naaktfoto's. Ook werd de politie getipt door een afdeling van het Korps Landelijke Politiediensten, die speurt naar kinderporno op internet.

Beide sporen leidden naar de man uit Den Dolder. Hij zit in voorarrest. Zijn apparatuur en de aangetroffen kinderporno zijn in beslag genomen. De politie wil in verband met het onderzoek niet zeggen om hoeveel materiaal het gaat.