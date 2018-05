Libië verscheept nucleair materiaal naar VS

Een gehuurd schip, dat op weg is naar een geheime plek in de Verenigde Staten, verliet het Noord-Afrikaanse land zaterdagochtend, aldus zegsman Sean McCormack. Het vervoert alle bekende centrifugeonderdelen. Aan boord van het vaartuig zijn verder onder meer langeafstandsraketten, zoals vijf scuds, en lanceerinrichtingen voor deze projectielen. In totaal gaat het om ton aan materiaal.

De Verenigde Staten en Libië beginnen binnenkort onderhandelingen over het bijscholen van hun wapenwetenschappers. Libië besloot in december te stoppen met de productie en ontwikkeling van chemische, biologische en nucleaire wapens. In ruil daarvoor mogen Amerikaanse oliebedrijven weer gaan investeren in Libië en zijn de beperkingen voor Amerikanen om het land te bezoeken opgeheven.

McCormack zei verder dat Tripoli al zijn chemische munitie heeft vernietigd. Grote voorraden mosterdgas zijn intussen samengebracht in een veilige faciliteit. Volgens hem zullen de VS samenwerken met Libië om de strijdgassen te vernietigen.

De Amerikaanse onderminister William Burns van Buitenlandse Zaken overweegt om binnenkort naar Libië te reizen. Hij zou de hoogste Amerikaanse functionaris zijn die het Noord-Afrikaanse land in drie decennia bezoekt.