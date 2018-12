Sneeuw blijft verkeer parten spelen

DE BILT - Weggebruikers moeten vannacht opnieuw rekening houden met gladde wegen. Het KNMI verwacht vanuit het westen sneeuwbuien die naar het midden en het zuiden van het land zullen trekken. Ook tijdens de ochtendspits van vrijdag kunnen weer problemen ontstaan, voorspelde meteoroloog C. Hoek donderdagmiddag.

Tijdens de avondspits veroorzaakten spekgladde wegen in het zuidoosten problemen. Het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) zette donderdag de hele dag een dubbel aantal auto's in. Dat blijft ook vrijdag zo. De motoren reden donderdag niet, omdat dat met gladde wegen onverantwoord is.

Knelpunten

Tijdens de avondspits was de verkeershinder het grootst in het zuidoosten van het land. In de omgeving Arnhem leidden sneeuwbuien opnieuw tot spekgladde wegen. Vrachtwagens hadden bij natuurgebied Waterberg moeite tegen hellingen op te rijden. De grootste knelpunten zaten op de A12 (Duitse grens - Utrecht) in beide richtingen, de A50 (Apeldoorn - Arnhem) en de A325 (Arnhem - Nijmegen). De files liepen daar op tot ongeveer 15 kilometer. In de rest van het land bleef het tijdens de avondspits erg rustig, meldde de ANWB.

Wisselstoringen

Het winterse weer ontregelde donderdag ook het treinverkeer. Tot het eind van de middag reden tussen Lelystad en Utrecht, Amsterdam en Gouda en Hoorn Kersenboogerd en Schiphol geen treinen. Op de trajecten Schiphol - Amersfoort, Lelystad - Amsterdam en Amsterdam - Amersfoort was minder treinverkeer mogelijk. Door het slechte weer onstonden op veel plaatsen wisselstoringen.

Ook vrijdag is het voor weggebruikers oppassen geblazen op de weg. Nederlanders die met vakantie gaan richting de wintersportgebieden moeten in eigen land al rekening houden met sneeuwval. Voor de regio's midden en zuid zit de voorjaarsvakantie erop, maar de regio noord heeft nog een week tegoed. Naar verwachting reizen 270.000 Nederlanders naar het buitenland. Vooral in het westen van Frankrijk verwacht het KNMI zware sneeuwval.