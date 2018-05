Belastingdienst schiet gedupeerden te hulp

Het is een van de maatregelen die staatssecretaris Wijn (Financiën) neemt nu de fiscus problemen heeft met de verwerking van voorlopige teruggaven en voorlopige aanslagen. In het nieuwe computersysteem van de Belastingdienst blijken nogal wat kinderziektes te zitten. Dat heeft Wijn maandag in een brief aan de Tweede Kamer geschreven.

Vanaf begin vorig jaar is het nieuwe systeem langzaam ingevoerd. Het moet naast de inkomsten- ook de vennootschapsbelasting gaan verwerken. Door een aantal problemen in het systeem blijft voor enkele duizenden belastingplichtigen de maandelijkse uitbetaling van de voorlopige teruggave uit.

Wijn vindt de kinderziektes "buitengewoon vervelend, in de eerste plaats voor de belastingplichtigen die dit aangaat". In de brief aan de Kamer kondigt hij aan dat de Belastingdienst er alles aan zal doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Zolang het systeem nog niet voldoet, blijft de vennootschapsbelasting, de heffing over de winst van bedrijven, er nog buiten.