Schröder vaart wel bij watersnood

In de laatste opiniepeilingen lagen de christen-democraten van de CDU/CSU steeds vier tot zes procentpunten voor. In vergelijking met de vorige peiling van de ZDF is de SPD twee procentpunten gestegen en de CDU/CSU eenzelfde aantal procentpunten gedaald.

Hulp

Schröder heeft vooral in het oosten van Duitsland waardering geoogst voor de wijze waarop hij de getroffenen van de wateroverlast te hulp is gekomen. Hij kwam snel met een plan voor financiële hulp en bezocht de zwaar getroffen stad Dresden. De christen-democraten waren verdeeld over de financiële hulp. Bovendien heeft Stoiber in zijn schaduwregering geen bewindsman voor Milieu opgenomen.

Elbe

In de rivier de Elbe zijn sinds het begin van de overstromingen overigens verhoogde concentraties van kwikzilver en andere zware metalen gemeten. Dat heeft het Duitse ministerie van Milieu vrijdag bekendgemaakt. Het departement benadrukte dat de verhoogde concentraties geen verband houden met het overstromen van het terrein van de chemische fabriek Spolana in Neratovic in Tsjechië. Daar ontsnapte eerder al een chloorwolk.

Volgens Duitse wetenschappers zijn de verhoogde concentraties in de Elbe ontstaan doordat schadelijke stoffen, die al eerder in de rivier waren terchtgekomen, in rap tempo stroomafwaarts zijn getransporteerd.

Evacuaties

Het waterpeil van de Elbe is vrijdag verder gezakt, maar desondanks zijn inwoners van verscheidene dorpen in de Duitse deelstaten Nedersaksen en Mecklenburg-Voor-Pommeren geëvacueerd. De vrees bestaat dat doorweekte dijken bezwijken onder de watermassa's.

Op dit moment zijn in heel Duitsland nog zeker 30.000 mensen geëvacueerd. Ongeveer 590 vierkante kilometer land staat onder water. In het noorden van Duitsland zijn zo'n 25.000 militairen in actie.

In Nedersaksen zijn 30.000 zandzakken geplaatst om een dijkdoorbraak bij Neu Garge te voorkomen. In Saksen-Anhalt is een crisisteam gevormd dat moet voorkomen dat het Wörlitzer Park, dat op de lijst van de werelderfgoederen van de VN-organisatie Unesco staat, onderloopt.

Vakantie

Op initiatief van de dirigent Justus Frantz heeft premier Roman Rodriguez van de Canarische Eilanden besloten duizend kinderen uit de overstroomde Duitse regio's uit te nodigen voor een vakantie. Het aanbod geld voor kinderen tot en met vijftien jaar uit minder draagkrachtige gezinnen.

Spanje

Hevig onweer heeft ook in het noordoosten van Spanje overstromingen veroorzaakt. In de provincie Zaragoza zijn wegen onbegaanbaar doordat ze zijn ondergelopen. Ook aardverschuivingen hebben het verkeer de nodige overlast bezorgd. Twee campings moesten worden ontruimd. Persoonlijke ongelukken hebben zich niet voorgedaan.

In het westen van Mallorca viel de stroom uit, evenals op de nabijgelegen eilanden Ibiza, Formentera en Menorca. Op het platteland werden daar ongeveer 70.000 mensen door getroffen.