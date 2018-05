Willem-Alexander en Máxima slaan eerste munt Amalia

UTRECHT - Prins Willem-Alexander en prinses Máxima hebben donderdag in de Koninklijke Nederlandse Munt in Utrecht de eerste munt geslagen ter gelegenheid van de geboorte van hun dochter prinses Catharina-Amalia. De geboortemunt, die in een oplage van een miljoen stuks met een waarde van tien euro wordt geslagen, is vanaf maandag in het postkantoor te verkrijgen.