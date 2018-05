Doden en gewonden bij aanslag op Poolse basis in Irak

Onder de gewonde buitenlandse militairen zijn tien Polen, een Amerikaan en een Hongaar. Het Poolse ministerie van Defensie had eerder gezegd dat zich onder de gewonde militairen tien Hongaren bevonden.

De aanslag is volgens een Poolse militaire woordvoerder gepleegd met twee bomauto's. "Wij hebben de lichamen van de twee bestuurders gevonden." Onder de doden zijn volgens ziekenhuisfunctionarissen ook vrouwen en kinderen. Elf gebouwen in de omgeving hebben schade opgelopen.

Bomauto

Dat er niet meer doden zijn gevallen, is volgens de Poolse woordvoerder te danken aan het optreden van militairen die op wacht stonden. Zij brachten door schoten met hun automatische pistolen de eerste bomauto tot stilstand. Het voertuig ontplofte voor het de muur bereikte die om de basis ligt. De bestuurder van deze auto is doodgeschoten, toen hij probeerde te ontsnappen. De chauffeur van de tweede auto stierf toen zijn wagen tegen de betonnen muur tot ontploffing kwam.

Poolse basis

Het was de eerste aanslag op een Poolse basis in Irak. Al-Hilla ligt ten zuiden van de Iraakse hoofdstad Bagdad. Poolse militairen voeren het bevel over een multinationale divisie in een van de vier zogenoemde stabilisatiezones in Irak. De divisie telt 9000 militairen, onder wie 2400 Polen.