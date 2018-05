Zes tot acht jaar cel voor moord op pompbediende

De rechtbank in Zutphen sprak het viertal vorig jaar nog vrij. In tegenstelling tot de rechtbank heeft het hof zich wel door het bewijs laten overtuigen.

Pompbediende

De 28-jarige pompbediende werd op 24 oktober 1985 met een mes gedood bij een tankstation in Warnsveld. De moord werd destijds niet opgelost, maar nadat er in 2002 bij de politie nieuwe aanwijzingen waren binnengekomen, besloot het Openbaar Ministerie (OM) het dossier te heropenen.

In de maanden daarna hield de politie negen verdachten aan van wie er in de loop van de tijd weer vijf werden vrijgelaten. De overige vier, de 48-jarige H.K. uit Luttelgeest, de -jarige M. ten B. uit Amsterdam, de 55-jarige J.S. uit Apeldoorn en de 49-jarige G. van H. uit Apeldoorn zaten ongeveer negen maanden in voorarrest.

De zaak kwam in mei vorig jaar voor de rechtbank in Zutphen. Daar eiste het OM straffen van zes tot acht jaar. Volgens het OM hadden de vier Micelle na sluitingstijd opgewacht bij het tankstation. Toen zij weigerde de sleutels van de kluis af te geven, werd zij doodgestoken. De rechtbank oordeelde dat er wel sprake was van wettig bewijs, maar had ze niet de overtuiging dat de vier Mooij om het leven hadden gebracht.

Beroep

Het Openbaar Ministerie ging tegen de uitspraak in beroep en eiste voor het hof in Arnhem straffen van acht tot tien jaar. Met succes bleek dinsdag. Het gerechtshof legde drie van de vier mannen acht jaar gevangenisstraf op wegens doodslag en veroordeelde verdachte K. tot zes jaar, omdat zijn rol in de visie van de raadsheren iets kleiner is geweest.

De vier verdachten waren niet bij de uitspraak aanwezig en zijn nog op vrije voeten. Het gerechtshof heeft inmiddels hun aanhouding bevolen. J. Douwes, de advocaat van S., noemt de veroordeling onbegrijpelijk. Volgens hem is er na de behandeling door de rechtbank niets nieuws in het dossier bijgekomen. "Deze zaak kent nu een voorlopige dramatische afloop voor mijn cliënt." Douwes verwacht dat hij cassatie instelt bij de Hoge Raad.

Zowel de rechtbank in Zutphen als het gerechtshof in Arnhem meenden dat er voldoende wettig bewijs was om tot een veroordeling van het viertal te komen. De rechtbank miste de overtuiging dat ze Mooij hebben omgebracht. Het hof heeft die overtuiging echter wel. Dat is niet alleen op basis van het dossier, maar ook op basis van het zien en horen van de verdachten ter zitting en hun verklaringen, zo lichtte een persraadsheer toe.

Vrijspraak

Volgens advocaat Douwes heeft S. altijd ontkend iets met de zaak te maken te hebben. "Ik heb hem telefonisch gesproken en hij was helemaal aangedaan. Mijn cliënt had gerekend op vrijspraak. Maar na de uitspraak van het hof in Den Bosch maandag inzake de Deventer moordzaak is niets meer zeker."

Persadvocaat-generaal A. Welschen zei na het arrest dat het heel uitzonderlijk is dat een misdrijf van zo lang geleden alsnog tot een succesvolle berechting leidt. In de zaak werd net op tijd voor de verjaringstermijn - achttien jaar - gericht onderzoek gestart.