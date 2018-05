Schade cacaobrand Wormer minstens 80 miljoen

Hoe groot de schade is aan onder meer het distributiecentrum en de omliggende panden is nog niet bekend. "Het duurt minstens een jaar voordat dat duidelijk is", aldus de woordvoerder. Een zegsman van ADM Cocoa wil niets over het schadebedrag zeggen. "We weten allemaal hoeveel cacaopoeder verloren is gegaan en hoeveel cacaopoeder kost."

De woordvoerder van de brandweer was ook betrokken bij de brand bij Furness Logistics in Zaandam in juli 2003 waar volgens hem naar schatting zo'n 18.000 ton verloren ging. Dat betekent dat ook daar het schadebedrag in de tientallen miljoenen euro's loopt.

Volgens de woordvoerder is het schadebedrag in Wormer waarschijnlijk hoger, omdat het zogenoemde effectgebied hierbij veel groter was. "Zo stonden de belendende panden dichterbij en moesten mensen worden geƫvacueerd."