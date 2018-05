Klusjesman krijgt 12 jaar cel voor wurgmoord

De Arnhemmer werkte als klusjesman bij de alleenstaande vrouw. Veertien jaar geleden verkrachtte T. ook al een vrouw in haar eigen woning. Het betrof toen een 56-jarige vrouw uit Den Haag. Dit slachtoffer is door het gebeurde zo getraumatiseerd dat zij er nog steeds niet over kan praten en nauwelijks nog de deur uit durft.

Cokeverslaafd

Volgens de rechtbank is een langdurige gevangenisstraf op zijn plaats, omdat dit soort gruwelijke gebeurtenissen in eigen huis een groot gevoel van onveiligheid in de maatschappij veroorzaken. De man had de sleutel van de woning van de alleenstaande vrouw omdat hij bij haar werkte als klusjesman. Hij was cokeverslaafd en wilde in het huis op zoek naar geld. Toen hij in de woning was, werd de vrouw wakker en begon te schreeuwen.

Verkrachting

De man legde een hand op haar mond, trok een shawl om haar hals en verkrachtte haar meermalen op gruwelijke wijze. Vervolgens wurgde hij de vrouw met de ceintuur van haar badjas.

De rechtbank neemt het de man zeer kwalijk dat hij na zijn gruweldaad gewoon op vakantie ging naar Thailand. Bij terugkomst op Schiphol werd de man aangehouden. Aanvankelijk ontkende hij. Pas nadat hij geconfronteerd werd met de uitkomsten van DNA-onderzoek, legde hij een bekentenis af.

De uitspraak is conform de eis van de officier van justitie.