Sharon: alle joodse nederzettingen Gazastrook opheffen

Sharon gaat zijn nieuwe plan later deze maand tijdens zijn bezoek aan Washington officieel presenteren. De premier maakte dat maandag in een zitting achter gesloten deuren bekend aan leden van zijn rechtse Likud-partij, die deels verbaasd en met ontzetting reageerden.

"Zover ik het begrijp wil de premier naar Washington gaan met een aanbod om een groot deel van de nederzettingen in de Gazastrook en een kleiner aantal op de Westelijke Jordaanoever te verwijderen", aldus Likud-parlementariër Eitan.

Struikelblok

De joodse koloniën in Palestijns gebied vormen een van de grootste struikelblokken voor het vredesproces in het Midden-Oosten. Voor het geval dat het internationale vredesplan mislukt, kondigde Sharon eerder al eenzijdige stappen aan om Israëliërs en Palestijnen te scheiden.

In een gesprek met de krant Haaretz dat dinsdag verschijnt, maakte Sharon duidelijk dat hij opdracht had gegeven om de ontruiming van joodse nederzettingen in de bezette Gazastrook voor te bereiden. Hij voegde eraan toe ervan uit te gaan dat er in de toekomst geen enkele jood meer in de Gazastrook woont. Hij noemde geen tijdstip.

'Evacuatie'

"Ik ben van plan een evacuatie - sorry, een herplaatsing - te realiseren van nederzettingen die ons problemen bezorgen en van plekken waar we in een uiteindelijk (vredes-)akkoord toch niet aan vast willen houden", aldus Sharon. De ontruiming van de Gazastrook betreft in totaal 7500 mensen.

Een verrast Likud-parlementslid noemde Sharon met zijn plannen meer de oppositieleider dan het hoofd van Likud. Hij zei te geloven dat Sharon van het partijbestuur nooit groen licht krijgt voor ontmanteling.

Kolonisten boos

Ook de kolonisten zelf reageerden boos. Leiders van de joodse nederzettingen in de Gazastrook kondigden aan alles te doen wat in hun macht ligt om de regering-Sharon ten val te brengen als hij doorgaat met zijn plan. "Het verwijderen van mensen uit hun huizen is niet de oplossing voor de problemen in het Midden-Oosten", aldus een woordvoerster van de Gush Katif-nederzetting in Gaza.

De Palestijnen toonden zich verheugd, maar reageerden ook met scepsis. We moeten het eerst nog maar eens zien, stelde onderhandelaar Erekat.

Bij een inval in de Gazastrook maandagochtend doodde het Israëlische leger vier Palestijnen. Volgens Palestijnse medici en ooggetuigen is onder de slachtoffers een regionaal leider van de radicale Islamitische Jihad.

De 26-jarige Yasser Abuleish en zijn broer werden gedood toen militairen hun huis in de stad Rafah bestormden. De Palestijn zou op de Israëlische lijst van gezochte militanten staan. Op de Westelijke Jordaanoever kwam tijdens een militaire operatie een lid van de militante Palestijnse Hamas in een vuurgevecht om het leven. Vier Israëlische militairen raakten gewond.