Acht jaar cel voor oppositieleider Iran

Hij is schuldig bevonden aan ''een poging om de nationale veiligheid in gevaar te brengen''. Dat meldde zijn advocaat Mohammad Ali Dadkhah woensdag.

De 80-jarige Yazdi werd in november al schuldig bevonden. Hij kreeg naast de celstraf ook een vijf jaar durend verbod op het uitvoeren van publieke taken. Zijn advocaat gaat in beroep en hoopt dat de zaak wordt doorverwezen naar een jury.

Yazdi was de leider van de verboden Vrijheidsbeweging van Iran. Hij was nauw betrokken bij de Islamitische Revolutie van 1979 en was vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken in het overgangskabinet na de val van de sjah.