Acht jaar cel en tbs in zaak René Steegmans

De rechtbank in Roermond veroordeelde L. vorig jaar tot acht jaar cel en tbs. L. ging in beroep omdat hij deze straf te hoog vindt en meent dat hij beter af is zonder verpleging in een tbs-kliniek. Advocaat-generaal M. Rutgers zei twee weken geleden tijdens de zitting bij het Bossche hof dat de sanctie volledig op zijn plaats is "als vergelding voor het volstrekt respectloze gedrag" van L.

De gewelddadige dood van Steegmans, een geval van zinloos geweld, leidde tot grote verontwaardiging in het hele land.