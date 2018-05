Kerry passeert Dean bij in peilingen New Hampshire

Een rondvraag van de gerenommeerde krant The Boston Globe onder potentiƫle stemmers leverde zelfs een kleine voorsprong op voor de winnaar van de voorverkiezingen in Iowa van maandag. Kerry zou 27 procent van het elctoraat achter zich weten, tegen 24 procent voor Dean. Generaal Clark complementeert de topdrie met 17 procent.

Windeieren

Dat de overwinning van Kerry in Iowa op maandag hem geen windeieren heeft gelegd, blijkt wel uit de dagelijkse rondvraag van The Globe. In een dag tijd steeg hij 7 procentpunt en sinds afgelopen vrijdag zelfs met het dubbele. Dean verloor daarentegen 4 procent sinds het verlies in Iowa. Vooral de wilde toespraak van de voormalige gouverneur van Vermont leek daar debet aan te zijn.

Politiek analisten speculeren zelfs al heel voorzichtig over een mogelijke doodsteek die Dean zichzelf zou hebben toegebracht door schreeuwend met een rood aangelopen hoofd en met opgeheven vuisten tekeer te gaan op het podium in Iowa. Kiezers zouden twijfels hebben gekregen bij zijn gedrag, dat volgens sommige waarnemers niet erg presidentieel zou zijn geweest.

Vier sterren generaal

In een tweede peiling gaat Dean met 26 procent nog wel aan de leiding voor Kerry. Het verschil betreft echter slechts twee procentpunten. Generaal Clark haalt in het onderzoek van de Amercan Research Group 18 procent. De voormalige vier sterren generaal zou vooral profiteren van de uitbarsting van Dean, menen lokale politieke analisten in New Hampshire. Clark deed niet mee in Iowa.