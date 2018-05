'Tienermeisje onthoofd en gevild in Syrië'

De veiligheidsdiensten van het Syrische bewind lijken een nieuw dieptepunt te hebben bereikt bij de behandeling van gevangenen.

De moeder van de 18-jarige Zainab al-Hosni stuitte onlangs in een militair ziekenhuis bij toeval op het zwaar gehavende lichaam van de tiener. Het stoffelijk overschot was onthoofd, deels gevild en de armen ontbraken.

Dat meldde de mensenrechtenorganisatie Amnesty International vrijdag. Al-Hosni is voor zover bekend de eerste vrouw die om het leven is gebracht in gevangenschap sinds het begin van de volksopstand tegen het regime van dictator Bashar al-Assad.

Zoon

De moeder van al-Hosni bezocht het ziekenhuis om het lijk van haar zoon, de 27-jarige Mohammad Deeb al-Hosni, te identificeren. Hij was een van de leiders van de oppositie in de stad Homs.

Het meisje was vermoedelijk gearresteerd om als lokaas te dienen voor haar broer. Tijdens het bezoek aan het hospitaal deed de moeder een gruwelijke ontdekking toen ze ook het zwaar verminkte lichaam van haar dochter zag.

Het is onduidelijk hoe ze haar kind heeft kunnen identificeren.

Document

Zainab's moeder zou zijn gedwongen een document te ondertekenen, waarin staat dat haar kinderen werden ontvoerd en vermoord door een criminele bende.

''We hebben in de afgelopen maanden meer berichten ontvangen over betogers wiens lichamen zwaar verminkt werden overhandigd aan hun families, maar dit is wel een bijzonder schokkend geval'', aldus Philip Luther, hoofd Midden-Oosten en Noord-Afrika bij Amnesty International.

Sterfgevallen

Sinds het begin van de protesten in maart heeft de organisatie meldingen ontvangen van zeker 103 sterfgevallen onder verdachte omstandigheden in Syrische gevangenissen.

Volgens de Verenigde Naties kwamen al 2700 Syriërs door geweld om het leven in de afgelopen maanden.

De internationale gemeenschap oefent druk uit op Assad om te stoppen met het geweld, tot nog toe zonder enig resultaat. ''Er zijn geen tekenen die erop wijzen dat het aantal martelingen en moorden in Syrië afneemt'', aldus Luther.

