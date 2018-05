Belgische minister wil hoofddoekjesverbod

Hij denkt aan politiemensen, rechters en onderwijzers van openbare scholen. "De scheiding van staat en kerk moet volledig zijn. De overheid moet in alle omstandigheden neutraal blijven", schrijft de minister zaterdag in een opiniƫrend artikel in de krant De Morgen. "In dezelfde gedachtegang is het ook duidelijk dat leerlingen in een openbare school geen sluier of ander opvallend religieus symbool kunnen dragen."

Dewael vindt zijn standpunt in het belang van moslimvrouwen. Hij wil ze beschermen tegen de "opdringers van de sluier". Volgens Dewael misbruiken sommigen de koran om de vrouwen te onderdrukken. Van vrijwilligheid is namelijk meestal geen sprake, zegt de minister. Hij baseert zich op een boek van het Nederlandse VVD-Tweede-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali.

Dewael citeert ook de Franse president Chirac, die vorige maand een wet aankondigde die hoofddoekjes en andere 'opzichtige' religieuze symbolen op Franse openbare scholen zal verbieden. De Belgische politiek spreekt binnenkort over het onderwerp, mede omdat twee senatoren een verbod van religieuze symbolen op scholen hebben voorgesteld.