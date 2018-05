'Noorwegen laat zich niet intimideren'

Het geweld zal juist worden beantwoord met meer openheid en democratie, zei hij.

De Noren zullen zichzelf verdedigen door te laten zien dat ze niet bang zijn voor geweld en door meer deel te nemen aan de politiek, aldus Stoltenberg.

"Het is absoluut mogelijk een open, democratische en allesomvattende samenleving te hebben en tegelijkertijd veiligheidsmaatregelen te treffen en niet naïef te zijn", zei de premier. Hij benadrukte toegewijd te zijn aan openheid en het verdedigen van de vrijheid van meningsuiting, zelfs als dat betekent dat er rekening moet worden gehouden met extremistische standpunten.

"We moeten extreme standpunten en meningen - die compleet legaal en legitiem zijn om te hebben - bijzonder duidelijk onderscheiden. Wat niet legitiem is, is te proberen deze extreme standpunten door te voeren door geweld te gebruiken", aldus Stoltenberg.

"Ik denk dat we gezien hebben dat er een Noorwegen voor 22 juli is en een Noorwegen na 22 juli. Maar ik hoop en geloof ook dat het Noorwegen van na 22 juli een opener en toleranter samenleving is dan de samenleving die we ervoor hadden."