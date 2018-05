Verdachte meent dat ontvoerde journalist dood is

Omar herhaalde donderdag dat hij opdracht heeft gegeven tot de ontvoering van Pearl. Hij werd dinsdag aangehouden.

Omar wordt gezien als een van de belangrijkste leiders van de verboden islamitische beweging Jaish-e-Mohammad, die op de Amerikaanse lijst van terroristische organisaties staat.

De politie meldde kort na zijn aanhouding dat Omar had gezegd dat Pearl nog in leven was.

Voordat hij werd ontvoerd, probeerde Pearl, verslaggever van de Amerikaanse krant The Wall Street Journal, in contact te komen met radicale islamitische groepen. Hij werkte aan een verhaal over mogelijke banden tussen de Brit Richard Reid en het terroristennetwerk al-Qaeda van Osama bin Laden.

Reid werd 22 december aangehouden toen hij met een in zijn schoenen verstopte bom een vliegtuig probeerde op te blazen.

/TERREUR'Journalist Pearl is nog in leven'