Oudejaarsvereniging onthult Neeltje Jacoba op dorpsplein

"De Neeltje was de afgelopen maanden nummer één in het nieuws. En daar gaan wij altijd voor bij onze nieuwjaarsstunt", aldus de woordvoerder van Vrijstaat Folgeren. Met de nieuwjaarsstunt wil de oudejaarsvereniging de voormalige reddingsboot huldigen en weer in een goed daglicht stellen. "De boot is gemaakt om levens te redden, niet om als onderdeel van een schandaal te dienen", zo legt de woordvoerder uit.

Belangstellenden

De Neeltje Jacoba is de afgelopen dagen verborgen gehouden "ergens" in het Friese dorpje. De boot is voor de gelegenheid op een oplegger van een vrachtwagen getakeld en is de hele dag te bezichtigen voor Hotel Vreewijk in De Folgeren. Vrijstaat Folgeren verwacht een grote stroom belangstellenden.

De oudejaarsvereniging presenteert dit jaar al weer haar 41ste stunt. Eerder ontvreemden de leden onder meer een straaljager en de stoel van de commissaris van de koningin van de provincie Friesland.