Stadionverbod voor 'blote vriend' van Deetman

"Voor ons is daarmee de zaak afgedaan", aldus Langenbach. Deetman laat het hier niet bij. Hij deed begin december aangifte wegens schending van de openbare eerbaarheid en belediging. Justitie heeft de zaak nog in behandeling.

De 'oneerbare' foto is gemaakt na afloop van een overleg tussen ADO-supporters en de burgemeester. De man vroeg of Deetman met hem op de foto wilde en de burgemeester stemde daarmee in. Later bleek dat het geslachtsdeel van de supporter uit zijn gulp hing. Wie de foto heeft genomen is niet bekend. Het portret stond in enkele kranten en circuleerde enige tijd op internet.