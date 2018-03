Paus vraagt om verlossing van terrorisme

De 83-jarige paus zei dat zwakkeren en kwetsbaren te lijden hebben onder de vele vormen van geweld. Hij erkende dat zich op de weg naar vrede obstakels bevinden, maar dat mensen zich daardoor niet moeten laten ontmoedigen.

Een menigte van duizenden gelovigen en toeristen had zich op het plein van de Sint-Pieter in Vaticaanstad verzameld om de paus de zegen 'urbi et orbi' (voor de stad en de wereld) te horen uitspreken.

Paus Johannes Paulus II sprak kerstwensen uit in 62 talen. In het Nederlands wenste hij ,,een zalig en gelukkig kerstfeest''. Wegens zijn broze gezondheid ziet paus Johannes Paulus II tijdens en na de kerstdagen af van enkele activiteiten die hij gewoonlijk wel op zich nam. De paus heeft als gevolg van de ziekte van Parkinson moeite met spreken, zijn ledematen trillen en zijn gezichtsuitdrukking is vaak verstard.

De rk-kerkleider liet de mis op kerstochtend over aan zijn staatssecretaris, kardinaal Angelo Sodano. Op oudejaarsdag is zijn wekelijkse algemene audiƫntie geschrapt, maar gaat hij wel voor in de jaarlijkse ceremonie waarin God wordt gedankt voor het afgelopen jaar. Begin januari laat hij twee gebruikelijke ceremonies schieten: de wijding van bisschoppen en de doop van nieuwgeborenen.