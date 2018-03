Veel doden door busongeluk België

Bij de dodelijke slachtoffers behoort ook de Duitse chauffeur van de bus. Over de nationaliteit van de andere slachtoffers zijn nog geen exacte gegevens bekend, ondanks eerdere meldingen van gouverneur Michaux van de Belgische provincie Henegouwen.

Studenten

Aan boord bevonden zich naast twee chauffeurs en een reisleider ook 46 jonge studenten uit Duitsland, Kroatië, Bosnië, Rusland, Turkije, de Verenigde Staten, Mongolië en Rusland en Oekraïne. Het gezelschap was donderdagavond al vertrokken.

Het ongeluk gebeurde iets na vijf uur op de E-19 Brussel-Parijs. Slapende vrachtwagenchauffeurs werden gewekt door een luide knal. Vermoedelijk is de bus in de gladheid op een betonnen vangrail gebotst en vervolgens in brand gevlogen. Daarna schoof de bus enkele tientallen meters door in de richting van een oude grenspost. Gouverneur Michaux sluit niet uit dat de chauffeur in slaap is gevallen, waardoor hij de vangrail raakte.

Buschauffeur

De busondernemer zei zaterdag tijdens een persconferentie dat de bestuurder een ervaren beroepskracht was en zich aan de voorgeschreven rijtijden heeft gehouden. Het is nog onduidelijk of er sprake is van een menselijke fout of een technisch defect.

De collega van de overleden chauffeur zal worden ondervraagd over de toedracht. Getuigen van het ongeval zijn er nauwelijks, op een passerende automobilist na. Deze zal in de loop van zaterdag worden verhoord. In een schooltje in Hensies is een crisiscentrum ingericht, waar de lichtgewonde passagiers verder worden opgevangen. Daar zijn ook vertalers en psychologen aanwezig.

Vertraging

In verband met het ongeluk is de snelweg E-19 korte tijd volledig afgezet in zuidelijke richting. Inmiddels komt het verkeer over een enkele rijstrook en via een parkeerplaats weer op gang. Hulpdiensten zullen na beëindiging van het politieonderzoek de bus in de loop van de dag wegtakelen.

Bezoek kroonprins

De Belgische kroonprins Filip en minister van Binnenlandse Zaken Dewael brachten zaterdagmiddag een bezoek aan de plaats van het ongeluk. Inmiddels pleiten de Belgische brancheorganisaties van busbedrijven voor verplichte evacuatieoefeningen voor alle reizigers. Ook op scholen zouden leerlingen een evacuatieles moeten volgen.

Daarnaast vragen de busondernemers om in heel Europa een betere afdichting tussen motor en passagierscompartiment te verplichten. Franse touringcars moeten al zo'n jaar of tien een centimeters dikke stalen plaat hebben om beide ruimten af te scheiden. Passagiers hebben daardoor enkele minuten extra tijd om een brandende bus te verlaten.