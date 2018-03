Tunesische interim-regering wankelt

Dinsdag stapten drie bewindslieden op, onder wie minister van Regionale Ontwikkeling Najib Chebbi, die voorheen een van de belangrijkste oppositieleiders was.

Dat berichtten verscheidene media in het Noord-Afrikaanse land. Maandag had al een minister uit de overgangsregering zijn functie neergelegd, nadat zondag premier Mohammed Ghannouchi hetzelfde had gedaan.

Bij de Tunesische bevolking heerste veel onvrede over het kabinet dat na het vertrek van Ben Ali werd aangesteld om op de winkel te passen. Veel Tunesiërs meenden dat van echte verandering geen sprake was omdat een groot aantal ministers van het vroegere regime was blijven zitten.

De Tunesiërs blijven betogen voor een regering met bestuurders met een schoon verleden.

