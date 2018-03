Tweede Kamer akkoord met verlenging missie Irak

Alle Kamerleden spraken hun zorgen uit over de risico's voor de Nederlandse militairen en lieten merken bevreesd te zijn dat er ook Nederlandse slachtoffers kunnen vallen de komende maanden.

Na de Amerikanen en de Britten en organisaties als de VN en het Rode Kruis, werden recentelijk ook Italianen en Spanjaarden het slachtoffer van terroristische aanvallen of hinderlagen. Vooral de negentien doden bij een aanslag op het Italiaans hoofdkwartier vorige maand, op tachtig kilometer van hoofdkwartier van de Nederlandse mariniers, heeft bij kabinet en Tweede Kamer het besef doen groeien dat Nederlanders ook het slachtoffer kunnen worden van zelfmoordaanslagen in Irak.

Minister Kamp van Defensie zei in het debat dat niemand gerustgesteld kan of mag zijn op de goede afloop. "Maar we doen er alles aan om de risico's zo klein mogelijk te houden en we zijn zeer alert in het voorkomen van aanslagen."