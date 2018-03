'Landen die grondwet afwijzen, moeten uit EU'

"We zullen niet direct zeggen: 'u stemt tegen, u moet weg', maar we moeten een oplossing zoeken waardoor een enkel weigerend land niet de andere 24 lidstaten tegenhoudt", zei Prodi. Meerdere landen, waaronder Nederland, hebben gezegd in 2004 een referendum te houden over de Europese grondwet. De tekst regelt de organisatie van de Europese Commissie en de verhoudingen met de lidstaten.

De regeringsleiders van de EU-lidstaten leggen momenteel de laatste hand aan een grondwet. Prodi is optimistisch dat de definitieve tekst eind volgende week klaar is. Daarna kan de tekst nog gewijzigd worden zonder goedkeuring van alle lidstaten, zegt Prodi. Een vier-vijfde meerderheid is dan genoeg.

Buitenspel

Landen die de tekst echter blijven afwijzen zetten zichzelf buitenspel, zegt Prodi: "Ik denk dat het een belangrijke beslissing is die niet snel of simpel gennomen kan worden. We kunnen het zeker niet negeren als een land zegt: 'Nee, nee, nee, nee'. Dat is dan een besluit van het land om buiten te blijven. Dan hoef je het niet eens weg te sturen."

Een woordvoerder van de Europese Commissie zei woensdag dat Prodi zijn persoonlijke mening heeft gegeven en niet namens de Commissie had gesproken.