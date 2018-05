Fransen kritisch over 'simplistisch' buitenlandbeleid VS

Hij laat zich vernietigend uit over de Amerikaanse buitenlandse politiek. Védrine vindt het simplistisch dat de Amerikanen alles louter vanuit de hoek van 'strijd tegen het terrorisme' benaderen. De bewindsman denkt dat deze Amerikaanse houding niet alleen voortvloeit uit de aanslagen van 11 september, maar al bij het aantreden van president Bush is begonnen.

Het enige uitgangspunt van de VS is volgens de Franse minister het eigenbelang. Dat blijkt uit de weigering internationale akkoorden te bereiken of uit te voeren. Ook willen de VS niet deelnemen aan enig internationaal overleg dat de eigen besluiten, de soevereiniteit of de vrijheid van handelen van Washington zou kunnen aantasten.

Midden-Oosten

Tegenover deze Amerikaanse "hypermacht" moet Europa proberen zichzelf te blijven, aldus Védrine. "En als we het ergens niet mee eens zijn, moeten we dat de VS zeggen." Een voorbeeld is volgens hem het Midden-Oosten.

De Europeanen zijn het niet eens met de politiek van het Witte Huis om "de pure repressie van (de Israëlische premier) Sharon" blind te steunen. Het isolement van de Palestijnse leider Yasser Arafat is nog zo'n vergissing. De Europeanen hebben zich echter niet door de VS laten intimideren en blijven hun steun uitspreken aan Arafat, die slachtoffer is van een toenemende isolatie (door Israël en de VS), aldus Védrine.