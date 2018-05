Liquidatie officier van Justitie verijdeld

De verdachte zou vanuit zijn woonplaats in het oosten van Duitsland huurmoordenaars hebben proberen aan te trekken.

De officier en politie-agent zaten sinds eind oktober ondergedoken. Officier van justitie Van Hilten is in het arrondissement Roermond belast met de bestrijding van zware criminaliteit. Wijers is rechercheur bij het politiekorps Brabant Zuid-Oost in Eindhoven en werkte in het verleden voor de Criminele Inlichtingen Eenheid (CIE).

Van Hilten werd vijf jaar geleden ook al bedreigd. De dader kreeg een gevangenisstraf van zeven jaar opgelegd.

Voor zover bekend heeft de verdachte geen strafblad voor geweldsdelicten. In Duitsland, Belgiƫ en Nederland is hij wel herhaalde malen tot cel- en fikse geldstraffen veroordeeld voor vermogensdelicten.