'Kinderen lijden nog steeds onder vuurwerkramp'

DEN HAAG - Kinderen lijden nog steeds onder de gevolgen van de vuurwerkramp in Enschede. Dit blijkt uit onderzoek dat dertig maanden nadat de ramp zich in mei 2000 voordeed, is gehouden in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Kinderen die betrokken waren bij de ramp, denken er nog steeds veel aan terug of ze raken geëmotioneerd als ze er aan worden herinnnerd.