Vrouw dood na confrontatie met winkelpersoneel

De politie heeft na het incident vier minderjarige personeelsleden van de supermarkt aangehouden. In de loop van dinsdag is nog een vijfde arrestatie verricht, zo maakte de politie dinsdagavond bekend. Ook hier betreft het een medewerker van de supermarkt. Het is nog niet duidelijk of de vrouw overleden is als gevolg van de confrontatie met de supermarktmedewerkers, waarbij ook derden betrokken zouden zijn geweest.

Bier

Uit een eerste onderzoek van de recherche blijkt dat de vrouw waarschijnlijk een winkeldiefstal had gepleegd bij Dirk van den Broek op het Marie Heinekenplein in de Amsterdamse wijk De Pijp. De politie houdt nog een slag om de arm of de vrouw, een buurtbewoonster, er daadwerkelijk met bier vandoor is gegaan. Rechercheonderzoek moet hier uitsluitsel over geven.

De politie kan wel met zekerheid zeggen dat de vrouw rond 20.30 uur achterna is gezeten door enkele jeugdige medewerkers van de supermarkt. Op de hoek van de Daniël Stalpertstraat en het Gerard Douplein kwam het tot een confrontatie met de vrouw, waarbij over en weer met een stoel werd gegooid en ook geschopt en/of geslagen zou zijn.

Onwel

De vrouw raakte onwel en belandde op de grond. De gealarmeerde politie vond haar, maar de andere mensen die bij het incident waren betrokken, waren toen al gevlogen. De vrouw werd per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Zij overleed na aankomst. Woensdag zal er sectie plaatsvinden, die duidelijkheid moet verschaffen over de doodsoorzaak.

Dirk van den Broek zegt dat het tegen de regels is dat supermarktmedewerkers buiten op straat winkeldieven proberen te pakken. "Op het moment dat de dief buiten is, doen we aangifte bij de politie", aldus de woordvoerder. "Achter dieven aanrennen is tegen ons bedrijfsbeleid." De supermarktketen wil nog niet inhoudelijk reageren op de actie van de winkelmedewerkers zolang het onderzoek van de politie nog gaande is.

De vijfjonge medewerkers die zijn aangehouden, worden verhoord. De politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen worden verricht.

Opgefokt

Buurtbewoners kennen het slachtoffer als Anja. Een magere blonde vrouw met een Duits accent. "In de buurt was ze een begrip", zeggen omstanders op het Gerard Douplein, "ze liet hier altijd haar twee honden uit." Volgens sommige buurtbewoners was Anja alcoholiste en verslaafd aan drugs. Zij zeggen dat de jongens die achter de vrouw aan zaten opgefokt waren omdat ze eerder op de dag een winkeldief moesten tegenhouden.

Dinsdagavond hielden enkele kennissen en buurtbewoners een wake voor de vrouw voor het terras van café 't Paardje aan het Gerard Douplein. Ze legden bloemen neer en brandden kaarsen. De nabijgelegen vestiging van Dirk van den Broek sloot 'door omstandigheden' vroeger de deuren.

Verschrikkelijk

Burgemeester Cohen van Amsterdam toonde zich geschokt door het incident. "Er wordt regelmatig wat gestolen, maar dat dit zo'n gebeurtenis tot gevolg heeft, is verschrikkelijk." Hij wil "heel precies" weten wat er is gebeurd.

In Amsterdam zijn het afgelopen jaar drie incidenten geweest waarbij supermarktmedewerkers winkeldieven achterna zaten en mishandelden. In al die gevallen betrof het personeel van Albert Heijn-filialen. In augustus vorig jaar gingen twee medewerkers van het AH-filiaal aan de Eerste van Swindenstraat een overvaller achterna en sloegen hem.

AH-medewerkers

Een medewerker werd vrijgesproken, de ander kreeg een boete van euro die later door prins Bernhard is betaald uit verbolgenheid dat mensen die criminelen durven aan te pakken daarvoor worden gestraft. Dezelfde twee medewerkers grepen in juni van dit jaar een winkeldief in de kraag na het stelen van een blikje bier. Zij werden daarvoor niet vervolgd, mede omdat de politie buitenproportioneel machtsvertoon had gebruikt bij de arrestatie van de twee.

In maart hield de politie een personeelslid en een beveiligingsmedewerker van een AH-supermarkt aan het Krugerplein aan op verdenking van zware mishandeling. De mannen gingen op straat twee winkeldieven achterna, die kort tevoren een aantal artikelen hadden gestolen. De verdachten werden kort na hun aanhouding op vrije voeten gesteld.