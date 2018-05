'Arnie' opnieuw beschuldigd van seksuele intimidatie

LOS ANGELES - Acteur Arnold Schwarzenegger, in de race voor het gouverneurschap van de Amerikaanse staat Californië, is opnieuw beschuldigd van seksuele intimidatie van vrouwen. In The Los Angeles Times van donderdag zeggen zes vrouwen in het verleden lastig te zijn gevallen door The Terminator, die geregeld naar hun borsten, dijen en achterwerken zou hebben gegrepen.