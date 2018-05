Gereformeerde predikant vrijgesproken van ontucht

Het Openbaar Ministerie (OM) vroeg twee weken geleden de rechtbank om vrijspraak, omdat het erkende fouten te hebben gemaakt bij het onderzoek. De rechtbank had de betrouwbaarheid van de verklaringen van het nichtje opnieuw laten onderzoeken.

Zij was ten tijde van de vermeende ontucht negen en tien jaar oud, maar legde de verklaringen pas jaren later af. De advocaat van K. vroeg zich af of het vermeende slachtoffer zich de ontucht wel echt herinnert of dat het haar is aangepraat.

Slachtoffergericht

Uit het onderzoek blijkt dat de benadering van het OM inderdaad niet loepzuiver was. "De aanpak van de politie lijkt sterk slachtoffergericht en niet gericht op waarheidsvinding'', vindt de rechtbank.

Daarnaast ontbrak bij het onderzoek een zedenexpert en was er bij het tweede verhoor slechts een verbalisant. ''Daarom kunnen de verklaringen niet tot bewijs leiden.''

Mishandeling

De man stond ook terecht voor de mishandeling van zijn vrouw. De rechtbank acht die wel bewezen, maar vindt dat de man al genoeg heeft geleden heeft en legde hem daarom geen straf op. K. had al drie maanden in voorarrest gezeten en raakte na de verdenkingen zijn werk en zijn huis kwijt.