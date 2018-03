Afghaanse agent schiet Amerikaanse soldaten dood

Door het incident rijst de vraag hoe het gesteld is met de discipline binnen de Afghaanse politie en of die niet wordt geïnfiltreerd door opstandelingen.

Het opleiden van Afghaanse agenten en soldaten is de sleutelstrategie van de Amerikanen om het verzet van de Taliban te breken. De bedoeling is dat de internationale troepenmacht Afghanistan uiteindelijk over kan laten aan de opgeleide Afghanen.

Twee mensen die de agent voordroegen voor de baan zitten vast voor ondervraging, zei gouverneur van Wardak Halim Fidai.

De aanval wordt volgens hem door een team van Afghanen en Amerikanen onderzocht. Zij vragen de Amerikanen en Afghanen die op patrouille waren wat er is gebeurd en hoe de Afghaan kon ontsnappen.

Aanval

Nog eens acht Amerikaanse militairen zijn zaterdagochtend om het leven gekomen door een aanval van Afghaanse strijders tegen de troepenmacht van de NAVO. Ook twee Afghaanse militairen stierven door de aanval in de oostelijke provincie Nuristan. Dat maakte de NAVO-troepenmacht ISAF zondag bekend.

Tribale strijders openden de aanval vanuit een moskee en een dorp. De coalitietroepen wisten de ''complexe aanval in moeilijk gebied'' af te slaan, maar wisten niet te voorkomen dat de militairen stierven. ''De Amerikaanse en Afghaanse troepen vochten dapper samen,ik ben zeer trots op hun professionaliteit en hun moed'', aldus een legerleider van ISAF.

Nuristan ligt aan de grens met Pakistan. Het grensgebied tussen de twee landen is een bolwerk van de radicale islamitische Talibanbeweging.

Meer troepen

Na de Amerikaanse generaal Stanley McChrystal heeft zondag ook de Britse bevelhebber in Afghanistan opgeroepen om meer troepen te zenden. Volgens generaal David Richards kan door de inzet van meer militairen de Talibanbeweging sneller en met minder slachtoffers worden verslagen, zo zei hij in de Sunday Times.

''We moeten demonstreren dat de NAVO en de Afghaanse overheid een veel betere toekomst te bieden hebben, met meer veiligheid, banen, scholen en een betere gezondheidszorg'', stelt Richards, die sinds drie maanden het bevel heeft in Afghanistan.

Volgens de generaal kan een nederlaag in Afghanistan alleen maar leiden tot meer problemen. ''Als al-Qaeda en de Taliban denken dat ze ons verslagen hebben, wat komt er dan? Zouden ze stoppen na Afghanistan?'' Richards denkt dat de radicale strijders dan weleens op zouden kunnen trekken naar Pakistan, een land dat in het bezit is van kernwapens.

Strijd opgelaaid

Richards zei niet hoeveel extra militairen er naar Afghanistan zouden moeten.Ook de Amerikaanse McCrystal deed dat niet. Het getal 30.000 wordt echter veelvuldig genoemd door officieren, politici en journalisten.

De Amerikaanse president Barack Obama heeft het verzoek tot meer troepen in overweging genomen. Ook de Britse overheid bekijkt of er eventueel duizend extra militairen naar Afghanistan gestuurd kunnen worden.

Momenteel zijn er meer dan 100.000 buitenlandse militairen in Afghanistan, onder wie circa 63.000 Amerikanen en ongeveer negenduizend Britten. In de zuidelijke provincie Uruzgan zijn Nederlanders gelegerd. De laatste tijd is de strijd met de extremistische Taliban weer opgelaaid, waardoor de roep om meer manschappen is ontstaan.