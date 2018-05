'Iran heeft data om atoombom te maken'

Dat meldde The New York Times zaterdag.

In de inleiding van het rapport wordt echter benadrukt dat de conclusies voorlopig zijn en dat meer bevestiging voor het bewijs, afkomstig van inlichtingendiensten en eigen onderzoek van het IAEA, nodig is.

De conclusies in het rapport, door hoge Europese functionarissen aan de krant verteld, gaan verder dan de officiële standpunten die door verschillende regering worden ingenomen, waaronder de Verenigde Staten.

Complex programma

Het rapport met de titel 'Mogelijke militaire dimensies van Iran's nucleaire programma' is in samenwerking met een serie nucleaire experts binnen en buiten het IAEA opgesteld. Het document schetst het beeld van een complex programma, dat door het Iraanse ministerie van Defensie wordt geleid.

Doel is de ontwikkeling van een nucleaire springlading die op de langeafstandsraket Shahab 3 geplaatst kan worden. De Shahab 3 kan doelen in het Midden-Oosten en delen van Europa bereiken.

Het programma zou in 2002 zijn begonnen. Iran heeft de benodigde informatie hoogstwaarschijnlijk in het buitenland verkregen en op de eigen behoeften afgestemd.

Confrontatiepolitiek

De afgelopen maanden zou er een discussie zijn geweest of de analyse openbaar gemaakt zou moeten worden, meldde The New York Times.

Daarbij stond IAEA-directeur Mohammed ElBaradei tegenover hoge naaste medewerkers en buitenlandse regeringen die de druk op Iran verhogen willen. ElBaradei wil geen confrontatiepolitiek tegen Iran.

Geheime faciliteit

Op dit moment is ElBaradei in Teheran voor gesprekken over het Iraanse atoomprogramma. Hij zal over verschillende kwesties gesprekken voeren, onder meer over de geheime faciliteit voor uraniumverrijking die recentelijk bekend werd.

Het bezoek komt enkele dagen na onderhandelingen tussen Iran en de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad plus Duitsland. Dat overleg in Genève mondde uit in een vernieuwing van de onderhandelingen over Irans atoomprogramma.