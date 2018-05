'Verhagen dreigde met opstappen'

Dat schrijft De Telegraaf op basis van anonieme bronnen.

In de krant ontkent een woordvoerder van Verhagen het verhaal. In CDA-kringen zou het dreigement als een grapje worden afgedaan.

Verhagen zou het dreigement woensdagavond tijdens een schorsing van het Afghanistan-debat hebben geuit. PvdA en ChristenUnie waren met een motie gekomen om uit te sluiten dat na volgend jaar nog militairen naar Uruzgan worden gestuurd.

Telefoontje

Vlak voor het einde van de schorsing kwam volgens de krant een telefoontje 'uit de hoek van het kabinet' dat Verhagen niet met een dergelijke motie van de regeringspartners kon leven. Ondanks dat het om een 'grapje' zou gaan, namen PvdA en ChristenUnie het dreigement serieus.

Het debat over al dan niet langer blijven in Afghanistan laaide de afgelopen tijd weer op. Verhagen had zich in een gesprek met radiozender BNR hardop afgevraagd of Nederland in Uruzgan 'alles op anderen kan afschuiven'.

Inmiddels heeft hij in de Tweede Kamer zijn spijt betuigd dat hij de uitlatingen niet tijdens een vergadering met het kabinet heeft gedaan. De huidige missie loopt volgend jaar augustus af.