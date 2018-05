Delen van vier babylijkjes ontdekt in Berlijn

De 49-jarige deed de lugubere vondst toen hij de woning van een kennis opruimde. Die kennis, een vrouw, had eind juli zelfmoord gepleegd. Zij zou de moeder van de zuigelingen zijn geweest.

De politie kon donderdag nog niet zeggen hoe de baby's aan hun einde kwamen. Zij zouden al dood zijn geweest voordat de vrouw stierf.

Plantenbakken

In de zomer van 2005 waren op een grondstuk in het Oost-Duitse Brieskow-Finkenheerd negen dode baby's aangetroffen. Zij zaten verstopt in plantenbakken, in een met zand gevuld aquarium en in emmers.

De moeder, een gescheiden en werkloze alcoholiste, werd in 2006 wegens acht gevallen van doodslag tot vijftien jaar cel veroordeeld.