Populariteit Bush blijft dalen

Vorige maand was dat nog 60 procent. Maar liefst 47 procent zegt het beleid van de president af te keuren. In augustus was dat 36 procent.

Nog zuurder voor Bush is dat uit de peiling blijkt dat als er nu presidentsverkiezingen zouden worden gehouden, hij voorbij wordt gestreefd door de Democratische kandidaat Wesley Clark. De generaal buiten dienst stelde zich vorige week kandidaat voor de Democratische nominatie.

Ook een andere Democratische kandidaat, John Kerry, leidt Bush in de peiling met een procentpunt. Wat betreft de oorlog in Irak, denkt 50 procent van de ondervraagden dat de strijd 'de moeite waard was'. In augustus was dat nog 63 procent.