Verburg wil zwaardere straffen voor dierenmishandeling

De straffen kunnen gaan oplopen tot zes jaar gevangenisstraf of een boete van 74 duizend euro. Dat was maximaal zes maanden of 18.500 euro.

Ook de strafmaat voor overtreders van de regels op het gebied van dierentransport wordt verhoogd. Verburg heeft het voorstel, een wijziging van de Wet op de Economische Delicten, deze week naar de Tweede Kamer gestuurd.

Misdrijf

Als het voorstel wordt aangenomen worden delicten op het terrein van doden en transporteren van dieren voortaan aangemerkt als misdrijf, als sprake is van opzet. Misdrijven worden zwaarder gestraft dan overtredingen.

Verburg stelt voor dat mensen die dieren zonder opzet doden maximaal een jaar in de cel kunnen worden gezet of een boete van maximaal 18.500 euro kunnen krijgen opgelegd.

Als er wel opzet in het spel is, kan de rechter zes jaar gevangenisstraf of maximaal 74 duizend euro boete opleggen.

Transportverordening

Een overtreding van de Transportverordening, waarbij geen sprake is van opzet, kan worden bestraft met zes maanden cel of maximaal 18.500 euro boete. Als sprake is van opzet, en dus een misdrijf, kan de dader met maximaal twee jaar cel of 18.500 euro boete worden bestraft.

De Partij voor de Dieren is blij met het voorstel, maar vindt het 'absoluut niet voldoende'. Partijleider Marianne Thieme geeft 'in principe' steun aan het plan, laat zij via een woordvoerder weten.

"De handhaving deugt niet en de controles op transporten zijn onvoldoende. Er moet echt meer toezicht en handhaving komen." De partij pleitte eerder, met de SP, voor pluk-ze-wetgeving, waarmee de winsten van malafide transporteurs kunnen worden afgepakt.

Opgelucht

Verburg, die donderdavond in de Tweede Kamer onwel werd, is vrijdagmiddag even langsgeweest op haar ministerie.

Volgens een woordvoerster heeft ze met enkele medewerkers gesproken en is ze opgelucht dat ze weer aan de slag kan. Verburg laat weten dat de vele reacties die haar na het voorval bereikten haar goed deden.