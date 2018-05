Alle militairen krijgen conditietest

Alleen het burgerpersoneel blijft buiten schot. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Defensie dinsdag laten weten.

In september krijgen de militairen, ook als ze op kantoor werken, informatie over de conditietest die ze moeten afleggen. Als zij zakken, volgen voorlopig geen sancties. Of in de toekomst wel sancties opgelegd kunnen worden, is nog onderwerp van overleg met de militaire vakbonden.

Sport

Volgens de woordvoerder is het niet slecht gesteld met de conditie van militairen. Volgens hem zijn defensiemedewerkers over het algemeen veel met sport bezig. Ook kunnen de militairen in werktijd aan hun fitheid werken en worden daarvoor faciliteiten, bijvoorbeeld fitnessruimtes, beschikbaar gesteld.

Het is volgens de woordvoerder vooral de bedoeling meer eenheid te krijgen tussen de krijgsmachtonderdelen. ''Zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is en zodat we ook meer zicht krijgen op de fitheid van het personeel.''

Waaruit de conditietest bestaat, is nog onduidelijk. Wel zal er vermoedelijk een verschil worden gemaakt per leeftijdsgroep.

Uniforme regeling

Verder wordt gestreefd naar een uniforme regeling voor de trainingsmogelijkheden. Zo is nu voor militairen van de landmacht twee uur van hun werkweek vrijgemaakt voor sport. Bij hun collega's van andere krijgsmachtdelen maakt de dienstdoende commandant daarvoor ''naar bevind van zaken'' ruimte.