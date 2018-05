Omstreden Nederlandse arts in België geschorst

Dokter Jeff Hoeyberghs van de Genkse kliniek heeft dat woensdag gezegd in de krant Het Belang van Limburg.

''Al zijn operaties zijn geannuleerd, de betrokken patiënten wordt een alternatief geboden'', aldus Hoeyberghs. Hij noemt de aantijgingen tegen G. ernstig, maar wil eerst uitzoeken wat er van klopt.

''Rock heeft de betrokken klachten zelf nog niet onder ogen gekregen.'' Dinsdag zei een medewerkster van de kliniek in Genk nog dat G. gewoon aan de slag zou blijven.

Klachten

In Nederland mag de arts van de Inspectie voor de Volksgezondheid voorlopig niet meer opereren. Vorige week moest een Haagse privékliniek waar hij werkte op last van de inspectie de deuren sluiten na klachten over het overschrijden van de regels.

De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid en de Orde van Geneesheren in België hebben nog geen klachten over G. ontvangen, zegt een woordvoerder. ''Wel volgen we de zaak op de voet.''

Misstanden

Inmiddels hebben dertig mensen zich gemeld bij de politie Haaglanden met klachten over de misstanden bij de Haagse CityKliniek, meldde de politie woensdag.

De politie gaat nog met de mensen in gesprek. ''Dat betekent dat ze nog geen aangifte hebben gedaan'', aldus de zegsman. ''We gaan eerst inventariseren wat de klachten per individueel geval zijn.''

Tuchtcollege

De politie bekijkt dan per persoon of er sprake is van strafbare elementen. ''Daarna volgt overleg met het Openbaar Ministerie. Dan weten we bijvoorbeeld of het een zaak is voor het medisch tuchtcollege of toch voor de rechter voor bijvoorbeeld het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.''

De zegsman benadrukte dat er dus nog aan flink aantal stappen moet worden genomen.

