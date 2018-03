Drukke dagen op Europese wegen in aantocht

In het weekend van 1 augustus zijn er zowel veel vertrekkende als veel terugkerende vakantiegangers onderweg, aldus de ANWB.

''Er staan dan op de meeste belangrijke noord-zuidverbindingen in beide richtingen lange files.''

Ook het weekend van zaterdag 11 juli is zeer druk, doordat veel Fransen een lang weekend op pad gaan in verband met de nationale feestdag op dinsdag de 14e, Quatorze Juillet. De weekends met de zaterdagen 18 en 25 juli en 8 augustus worden ook behoorlijk druk.

Zaterdag

Zowel in Frankrijk als in Duitsland is het in de zomer niet ongewoon dat er files ontstaan van meer dan 50 kilometer. De ANWB adviseert in de zomermaanden niet op zaterdag door Frankrijk met de auto te reizen. ''De beste reisdagen zijn donderdag en zondag.''

In Duitsland verwacht de ANWB drukte in alle weekends van juli en het eerste weekend van augustus (31 juli en 1 augustus).

Dat weekeinde is het ook in Zwitserland het drukst. In Oostenrijk wordt het druk op 17 - 19 juli, 24 - 26 juli, 1 - 2 augustus, 8 - 9 augustus en 15 - 16 augustus.

Zwarte zaterdag

In Italië wordt het tijdens het laatste weekend in juli en alle weekends in augustus dringen op de weg. 1 augustus is daar de zwarte zaterdag.

Veel Nederlandse vakantiegangers doorkruisen België op weg naar het zonnige zuiden. Daar is het alle weekends in juni, juli en augustus dringen geblazen.