Rutte betreurt commotie Holocaust-uitspraak

Hij bestrijdt dat hij in zijn plan om de vrijheid van meningsuiting te verruimen heeft voorgesteld om het ontkennen van de massamoord op Joden in de Tweede Wereldoorlog niet langer strafbaar te stellen.

Dat beeld is volgens hem ten onrechte ontstaan, zei hij vrijdag in het NOS Radio 1 Journaal. "Het is vervelend dat het zich er zo op is gaan concentreren."

Eerlijk antwoord

Rutte zegt voorafgaand aan de presentatie van zijn plan rekening te hebben gehouden met de vraag over de ontkenning van de Jodenvervolging. "Ik heb het voorbeeld niet gebruikt, het werd mij gevraagd", benadrukt Rutte. "Ik had me voorgenomen er eerlijk antwoord op te geven."

Volgens Rutte zijn er situaties denkbaar waarin het ontkennen van de Holocaust niet strafbaar zal zijn. "Als een studeerkamergeleerde die van de weg is geraakt dat zegt, zonder enige bijbedoeling, terwijl bibliotheken vol staan met boeken die bewijzen dat het wel heeft plaatsgevonden, dan kan hij dat zeggen", vindt de liberale voorman.

Hij vermoedt echter dat dergelijke uitspraken meestal wel strafbaar zullen zijn, omdat ze 'bijna altijd plaatsvinden in de context van het aanzetten tot geweld'.

De VVD-leider meent dat de ophef is veroorzaakt door de suggestie dat hij heeft voorgesteld het ontkennen van de Holocaust niet langer strafbaar te stellen. "Dat beeld klopt niet."