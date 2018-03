Condoleanceregister hele week open

Maandag hebben weer enkele honderden mensen het register getekend. In totaal hebben nu bijna drieduizend mensen het register getekend naar aanleiding van het drama op Koninginnedag.

In diverse ziekenhuizen liggen nog zes gewonden. Vier gewonden zijn inmiddels uit het ziekenhuis ontslagen.

De gemeente laat weten dat de toestand van één gewonde zo is verbeterd dat deze snel naar huis kan.

Kinderen

In de Grote Kerk in Apeldoorn is zaterdag een speciale bijeenkomst voor kinderen. Volgens een woordvoerder van de kerk stond er een schoolklas uit Apeldoorn in het publiek, vlakbij de plek waar Karst T. met zijn auto door de menigte reed.

Bij de samenkomst zijn deskundigen en psychologen aanwezig. Of de bewuste schoolklas ook komt, is niet bekend.

Nog steeds komen dagelijks ongeveer vijftig tot zeventig mensen naar de Grote Kerk om kaarsjes aan te steken, het 'gedachtenboek' te tekenen of om even in een kerkbankje te zitten.

Ongeveer 90 procent van de mensen die naar de kerk komt, is geen gemeentelid en komt niet uit Apeldoorn. De kerk is voor het publiek nog tot zaterdag open.

Alleen woensdag is de kerk gesloten. Dan vindt een begrafenis plaats van een Apeldoornse die omkwam bij de aanslag.

Gemeenteraad

In een bijzondere bijeenkomst zal de gemeenteraad van Apeldoorn donderdag stilstaan bij de gebeurtenissen op Koninginnedag.

De gemeenteraad wil hiermee zijn medeleven betuigen ''aan de nabestaanden en alle betrokkenen van dit afschuwelijke drama''.

Vrijdag is er een officiële herdenkingsdienst in theater Orpheus. Hierbij zullen ook leden van het Koninklijk Huis aanwezig zijn.